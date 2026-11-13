देवास TI दिलीप पुरी हत्याकांड: आरोपी पाटेंद्र जायसवाल गिरफ्तार

खातेगांव थाना प्रभारी (TI) दिलीप पुरी गोस्वामी की हत्या 1 और 2 नवंबर 2026 की दरमियानी रात को हुई थी। तब मुखबिर से सूचना मिलने के बाद टीआई दिलीप पुरी गोस्वामी अपनी टीम के साथ खातेगांव थाना क्षेत्र में हाईवे पर नाकाबंदी कर जांच कर रहे थे। इसी दौरान जब एक ट्रक को टीआई दिलीप पुरी ने रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने तेज रफ्तार से ट्रक चलाते हुए उन्हें कुचल दिया था, इस घटना में टीआई दिलीप पुरी के साथ एक आरक्षक भी घायल हुआ था। टीआई की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, वहीं घटना के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर कुछ दूरी पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर उसकी तलाशी ली तो उसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब मिली थी।