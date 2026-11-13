13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

देवास

देवास TI दिलीप पुरी हत्याकांड: आरोपी पाटेंद्र जायसवाल गिरफ्तार

TI Dilip Puri Murder Case: कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा था आरोपी पाटेंद्र जायसवाल, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मीडिया से कहा- मेरा कोई लेना-देना नहीं, मेरा सिर्फ लाइसेंस है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

देवास

image

Shailendra Sharma

Updated: 13 Nov 2026, 7:44 PM IST

Dewas TI Dilip Puri Murder Case arrest

ti dilip puri murder case accused patendra jaiswal arrested, टीआई दिलीप पुरी की पुरानी तस्वीर व जब्त ट्रक व इनसेट में आरोपी पाटेंद्र जायसवाल (Source-Patrika)

Dewas TI Dilip Puri Murder Case: मध्यप्रदेश के देवास जिले के खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी के हत्याकांड में आरोपी पाटेंद्र जायसवाल को शुक्रवार (13 नवंबर) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़वानी का रहने वाले आरोपी पाटेंद्र जायसवाल ने देवास न्यायालय में सरेंडर करने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने उसे खातेगांव में सरेंडर करने के लिए कहा, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट परिसर से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ ले गई। इस दौरान आरोपी ने मीडिया से बात करते हुए अपने आप को निर्दोष बताया और कहा कि मेरा कोई लेना-देना नहीं है, मेरा सिर्फ लाइसेंस है।

अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार

आरोपी पाटेंद्र जायसवाल की गिरफ्तारी को मिलाकर अब तक पुलिस ने टीआई दिलीप पुरी हत्याकांड में आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पाटेंद्र जायसवाल से पहले पुलिस मनीष जायसवाल, राहुल जायसवाल, केराम सिंह, विजय राव, गजेंद्र रावत, धीरज और भूपेंद्र राणा को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।
वहीं, इस मामले से जुड़े एक अन्य आरोपी मोहिन जायसवाल की मौत हो चुकी है।

Indore Crime: ‘जाओ बच्चों गार्डन में खेलना’… वापस आए तो घर में मिली मम्मी-पापा की बॉडी

ये भी पढ़ें
Indore Diwali Family Tragedy

ट्रक से कुचलकर की थी हत्या

खातेगांव थाना प्रभारी (TI) दिलीप पुरी गोस्वामी की हत्या 1 और 2 नवंबर 2026 की दरमियानी रात को हुई थी। तब मुखबिर से सूचना मिलने के बाद टीआई दिलीप पुरी गोस्वामी अपनी टीम के साथ खातेगांव थाना क्षेत्र में हाईवे पर नाकाबंदी कर जांच कर रहे थे। इसी दौरान जब एक ट्रक को टीआई दिलीप पुरी ने रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने तेज रफ्तार से ट्रक चलाते हुए उन्हें कुचल दिया था, इस घटना में टीआई दिलीप पुरी के साथ एक आरक्षक भी घायल हुआ था। टीआई की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, वहीं घटना के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर कुछ दूरी पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर उसकी तलाशी ली तो उसमें बड़ी मात्रा में अवैध शराब मिली थी।

Indore Crime: घर में छिपकर रो रही थी बेटी, मम्मी-पापा ने भरोसे में लेकर पूछा तो बोली- ‘विशाल ने मेरे साथ गलत किया’

ये भी पढ़ें
indore crime news
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.