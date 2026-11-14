14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

देवास

Dewas Crime: मां का शव स्ट्रेचर पर देख बिलख उठी बेटी, फोन कर परिजनों को दी सूचना, पिता अस्पताल में भर्ती

Truck accident: बाइक सवार परिवार को ट्रक ने मारी टक्कर, महिला की मौत, बेटी के हाथ और पति के पैर में आई चोट, अस्पताल में मां का शव देख बिलख उठी बेटी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

देवास

image

Shailendra Sharma

Updated: 14 Nov 2026, 5:00 PM IST

dewas accident news

accident woman dies daughter father injured, मां का शव देखकर बिलखती बेटी व मृतका ज्योति वर्मा की जीवित अवस्था की तस्वीर (Source-Patrika)

Dewas Truck Accident: मध्यप्रदेश के देवास में मक्सी बायपास पर शनिवार को हुए एक हादसे ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं। बायपास पर बाइक सवाल परिवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई जबकि पति व बेटी घायल हुए हैं। हादसे के बाद जब अस्पताल में बेटी ने मां के शव को स्ट्रेचर पर बेटी ने देखा तो वो बिलख उठी। परिवार बेटी के लिए स्वेटर खरीदने के लिए बाजार जा रहा था तभी रास्ते में ये हादसा हो गया।

बेटी के लिए स्वेटर खरीदने जा रहे थे

छोटा मालसापुरा गांव के रहने वाले अखिलेश वर्मा (40) अपनी पत्नी ज्योति वर्मा (35) और 14 साल की बेटी नंदिनी के साथ बाइक से देवास बाजार आ रहे थे। उन्हें बेटी नंदिनी के लिए नई स्वेटर खरीदनी थी, इसी दौरान रास्ते में मक्सी बायपास के पास उनकी बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही माता-पिता और बेटी सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची।

Anuppur Crime: ‘मम्मी-मम्मी मुझे पापा ने पानी में दवाई पिलाई है…’ 24 घंटे बाद बच्ची की मौत, पिता की हालत गंभीर

ये भी पढ़ें
anuppur news

मां का शव देख बिलख उठी बेटी

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने तुरंत माता-पिता व बेटी को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद पत्नी ज्योति वर्मा को मृत घोषित कर दिया। बेटी नंदिनी के हाथ व पिता अखिलेश वर्मा के पैर में चोट आई है। अस्पताल में मां का शव स्ट्रेचर पर देख बेटी नंदिनी बिलख उठी, बेटी ने ही रोते हुए परिजनों को फोन लगाकर मां की मौत और एक्सीडेंट की सूचना दी। जिसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे, पिता अखिलेश अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

Indore Crime: घर में छिपकर रो रही थी बेटी, मम्मी-पापा ने भरोसे में लेकर पूछा तो बोली- ‘विशाल ने मेरे साथ गलत किया’

ये भी पढ़ें
indore crime news
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.