Dewas Crime: मां का शव स्ट्रेचर पर देख बिलख उठी बेटी, फोन कर परिजनों को दी सूचना, पिता अस्पताल में भर्ती

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने तुरंत माता-पिता व बेटी को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद पत्नी ज्योति वर्मा को मृत घोषित कर दिया। बेटी नंदिनी के हाथ व पिता अखिलेश वर्मा के पैर में चोट आई है। अस्पताल में मां का शव स्ट्रेचर पर देख बेटी नंदिनी बिलख उठी, बेटी ने ही रोते हुए परिजनों को फोन लगाकर मां की मौत और एक्सीडेंट की सूचना दी। जिसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे, पिता अखिलेश अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।