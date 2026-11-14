Dewas Crime: मां का शव स्ट्रेचर पर देख बिलख उठी बेटी, फोन कर परिजनों को दी सूचना, पिता अस्पताल में भर्ती

accident woman dies daughter father injured, मां का शव देखकर बिलखती बेटी व मृतका ज्योति वर्मा की जीवित अवस्था की तस्वीर (Source-Patrika)
Dewas Truck Accident: मध्यप्रदेश के देवास में मक्सी बायपास पर शनिवार को हुए एक हादसे ने एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं। बायपास पर बाइक सवाल परिवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई जबकि पति व बेटी घायल हुए हैं। हादसे के बाद जब अस्पताल में बेटी ने मां के शव को स्ट्रेचर पर बेटी ने देखा तो वो बिलख उठी। परिवार बेटी के लिए स्वेटर खरीदने के लिए बाजार जा रहा था तभी रास्ते में ये हादसा हो गया।
छोटा मालसापुरा गांव के रहने वाले अखिलेश वर्मा (40) अपनी पत्नी ज्योति वर्मा (35) और 14 साल की बेटी नंदिनी के साथ बाइक से देवास बाजार आ रहे थे। उन्हें बेटी नंदिनी के लिए नई स्वेटर खरीदनी थी, इसी दौरान रास्ते में मक्सी बायपास के पास उनकी बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही माता-पिता और बेटी सड़क पर गिर गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची।
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने तुरंत माता-पिता व बेटी को घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद पत्नी ज्योति वर्मा को मृत घोषित कर दिया। बेटी नंदिनी के हाथ व पिता अखिलेश वर्मा के पैर में चोट आई है। अस्पताल में मां का शव स्ट्रेचर पर देख बेटी नंदिनी बिलख उठी, बेटी ने ही रोते हुए परिजनों को फोन लगाकर मां की मौत और एक्सीडेंट की सूचना दी। जिसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे, पिता अखिलेश अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
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