ग्वालियर. तारीख घोषित हो चुकी है, कैलेंडर में मेला शुरू होने का दिन भी तय है, लेकिन मैदान की तस्वीर देखकर नहीं लगता कि ग्वालियर व्यापार मेला 15 दिसंबर से शुरू हो पाएगा। माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला को लेकर प्राधिकरण ने 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक आयोजन का ऐलान तो कर दिया, लेकिन तैयारियां अब भी कागजों और टेंडर प्रक्रिया के बीच उलझी हुई हैं। मैदान में कहीं झाड़ियां उगी हैं, तो कहीं दुकानों का इंतजार है। अनारक्षित दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया तक शुरू नहीं हो सकी है और कई जरूरी ठेकों की प्रक्रिया भी अधूरी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मेले की शुरुआत में महज 22 दिन बचे हैं, तब क्या इतने कम समय में पूरा मैदान तैयार हो पाएगा? प्राधिकरण का गठन होने के बावजूद तैयारियों की रफ्तार सवालों के घेरे में है। हालात बता रहे हैं कि तारीख भले 15 दिसंबर की तय हो, लेकिन मेला पूरी रौनक के साथ सजने में इस बार भी देरी हो सकती है।