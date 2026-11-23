बताया गया है कि प्राची का मंगलवार को जन्मदिन था और वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए ही दोस्तों के साथ मैहर गई थी। घटना का पता चलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार के मुताबिक, परिजनों के पहुंचने के बाद सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्थिति साफ होगी। पुलिस मृतका के साथ जबलपुर से आए लोगों के अलावा आस्था यात्री निवास के कर्मचारियों से भी पूछताछ कर रही है।