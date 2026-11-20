सतना। एक किताब 1851 में हाथ से लिखी गई थी, जिसमें भगवान राम के जीवन से जुड़ी कहानियों के साथ खूबसूरत चित्र बने हैं। दूसरी किताब कालिदास के प्रसिद्ध काव्य मेघदूत की टीका है, जिसे मल्लिनाथ सूरी ने 1522 में लिखा था। बलभद्र भगवद्गीता की ऐसी मूल टीका भी यहां मौजूद है, जिसके बारे में CAG ने दर्ज किया कि इसकी मूल प्रति केवल इसी पुस्तकालय में उपलब्ध है। लेकिन विडंबना देखिए, इन अनमोल धरोहरों को सहेजने वाला रामवन का तुलसी संग्रहालय खुद बदहाली का शिकार है। पुस्तकालय वर्षों तक बंद रहा, दुर्लभ किताबें धूल और दीमक के बीच पड़ी रहीं और अब संग्रहालय का भवन भी इतना जर्जर हो चुका है कि उसे तोड़कर नया बनाने की जरूरत बताई गई है। करीब पांच साल पहले CAG की ऑडिट रिपोर्ट में उजागर हुई बदहाली के बाद अब नए भवन के निर्माण का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है।