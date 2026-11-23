सागर में शराब पीने के बाद हुई मौतों का कारण गंभीर बीमारियां सामने आने के बाद प्रशासन ने शराब पीने वालों का स्वास्थ्य परीक्षण शुरू कराया है। सोमवार को आगासौद रोड, गांधी चौराहा स्थित शराब दुकान पर आबकारी विभाग की टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची। जहां शराब लेने के आने वाले लोगों की डॉ. धर्मेन्द्र सिंह ने अपनी टीम के साथ जांच की और ब्लड सैंपल लिए गए, जिसमें किडनी, लिवर सहित अन्य जांचें शामिल हैं। आबकारी विभाग के उपनिरीक्षक शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि शासन के आदेश पर स्वास्थ्य परीक्षण शुरू कराया है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है।