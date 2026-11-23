Betul news:मध्यप्रदेश के बैतूल शहर की रहने वाली प्रखर जैन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे है। बता दें कि प्रखर जैन सिविल जज रह चुकी है लेकिन नौकरी के 6 महीने के अंदर ही उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और सन्यास धारण कर लिया है। अब वे जैन साध्वी बन गईं हैं। प्रखर के पिता का सपना था कि उनकी बेटी जज बने इसलिए उन्होंने पिता के सपने को पूरा किया लेकिन सिविज जज के रूप में उन्होंने तलाक के कई केसों को देखा। इन केसों को देखकर उनका सांसारिक मोह माया वाले जीवन से मोह भंग हो गया और उन्होंने वैराग्य चुनने का फैसला लिया। जिसके बाद वे जैन साध्वी बन गईं हैं। उनके इस फैसले को परिवार ने भी स्वीकार कर लिया है। प्रखर जैन अब आर्यिका 105 सुवेधा श्री कहलाएंगी। उनके साथ ही अन्य पांच महिलाओं की भी दीक्षा हुई है। इनमें सीए से लेकर सामजसेवी तक थीं।