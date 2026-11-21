एक तरफ स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी के मामले पकड़ में आ रहे हैं, दूसरी तरफ इन्हें लगाने को लेकर उपभोक्ताओं का विरोध भी सामने आ रहा है। शहर में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा पुराने डिजिटल मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है। अब तक करीब आधे बिजली कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि शेष उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाने की प्रक्रिया चल रही है। दो दिन पहले तिलक वार्ड और आजाद वार्ड में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे कंपनी के कर्मचारियों को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगाने पर आपत्ति जताते हुए हंगामा किया। विरोध के चलते कंपनी के कर्मचारियों को लगाए गए स्मार्ट मीटर निकालकर दोबारा पुराने डिजिटल मीटर लगाने पड़े।