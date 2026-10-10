दमोह में बिना किसी से पूछे चालू मीटर बदलकर लगा रहे स्मार्ट मीटर, सरकारी आदेश नहीं होने के बाद भी कार्रवाई

पटेल के उक्त दावे की पड़ताल की गई, तो हमें मप्र विद्युत नियामक आयोग का अगस्त 2025 को जारी आदेश मिला। जिसमें स्मार्ट मीटर लगाने की समयसीमा का जिक्र है। आदेश के मुताबिक कुछ परिस्थितियों में सामान्य मीटर इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि अगर स्मार्ट मीटर की व्यवस्था है, तो स्मार्ट मीटर ही लगाया जाएगा। लिहाजा, मीटर लगाने की प्रक्रिया, निर्धारित नियमों और प्रशासनिक आदेशों की वास्तविक स्थिति समझना जरूरी है।