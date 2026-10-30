दमोह में महिला की नाक से निकले 50 कीड़े, डॉक्टर भी रह गए हैरान

जिला अस्पताल के नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ डॉ. विशाल शुक्ला ने महिला का उपचार किया। उन्होंने बताया कि महिला काफी तकलीफ में उनके पास आई थी। उसकी स्थिति को देखते हुए पहले एंडोस्कोपिक जांच की गई थी। इस दौरान नाक के भीतर बड़ी संख्या में लार्वा नजर आए। नाक में लार्वा दिखने के बाद तुरंत महिला को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया गया और वहां एंडोस्कोपिक तकनीक की मदद से सावधानीपूर्वक नाक के अंदर से लार्वा निकाले गए। डॉ. विशाल शुक्ला ने बताया कि 45-50 लार्वा महिला की नाक से निकाले गए हैं। लार्वा निकाले जाने के बाद महिला की हालत में काफी सुधार आया है।