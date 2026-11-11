Betul : पलक झपकते ही तिजोरी से सोने की पोटली गायब, CCTV में कैद हुई 25 लाख की चोरी

Betul News : मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सारनी के अंतर्गत आने वाले कोयलांचल इलाके में स्थित एक ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि, क्षेत्र में स्थित आरना/मोहित ज्वेलर्स की दुकान से एक शातिर चोर झांसा देकर तिजोरी में रखी सोने की पोटली लेकर फरार हो गया है। हालांकि, ये घटना एक दिन पहले की बताई जा रही है, पर बुधवार को इस हैरतंगेज चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें शातिर चोर बड़ी चालाकी से वारदात को अंजाम देकर फरार होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।