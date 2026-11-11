उज्जैन के बगड़िया टावर में लगी भीषण आग, 15 से अधिक लोगों के फंसे होने की खबर

Ujjain News :मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की पुरानी कोतवाली थाना इलाके के पास स्थित बगड़िया टावर में बुधवार शाम करीब 5 बजे भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आगजनी के चलते पूरे इलाके में अफरा-तफरी फैल गई है। आग की सूचना मिलते ही आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया है।बताया ये भी जा रहा है कि, बिल्डिंग के अंदर करीब 15 से अधिक लोग फंसे हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है।