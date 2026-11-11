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उज्जैन के बगड़िया टावर में लगी भीषण आग, 15 से अधिक लोगों के फंसे होने की खबर

Bagdiya Tower Massive Fire: उज्जैन के बगड़िया टावर में बुधवार शाम भीषण आग लग गई। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। 15 से अधिक लोगों के फंसे होने की खबर है। दमकल गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हैं।
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उज्जैन

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Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 11 Nov 2026, 7:43 PM IST

Bagdiya Tower Massive Fire

दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं (फोटो सोर्स: Patrika)

Ujjain News :मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की पुरानी कोतवाली थाना इलाके के पास स्थित बगड़िया टावर में बुधवार शाम करीब 5 बजे भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आगजनी के चलते पूरे इलाके में अफरा-तफरी फैल गई है। आग की सूचना मिलते ही आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया है।बताया ये भी जा रहा है कि, बिल्डिंग के अंदर करीब 15 से अधिक लोग फंसे हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है।

बता दें कि, ये भीषण आग पांच मंजिला इमारत में लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई है। इमारत की ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आग के कारण पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया है, जिससे अंदर मौजूद लोगों का दम घुटने लगा और उनका हाल बेहाल हो गया है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है।

निचले हिस्से में लगी आग, पूरी बिल्डिंग में फैला धुआं

बताया जा रहा है कि, आग बगड़िया टावर के प्रथम तल पर लगी है, जिसके चलते कुछ ही देर में आग का धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल गया। बताया जा रहा है कि, इस मल्टी में 60 से अधिक रिहायशी मकान हैं, जबकि निचले हिस्से में करीब 7 से 8 दुकानें भी संचालित हैं। आग और धुएं ने दुकानों के साथ ऑफिस और रिहायशी हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले लिया।

जेसीबी और क्रैन भी बुलाई गई

धुआं तेजी से फैलने के कारण बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों के सामने बाहर निकलने का संकट खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, कुछ लोग जान बचाने के लिए बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए। उन्हें सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास किए गए। वहीं, ऊपरी हिस्से में बने ऑफिस के दरवाजे तोड़कर अंदर भरे धुएं को बाहर निकालने की कोशिश की गई। ऊंचाई पर फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए जेसीबी और क्रेन भी मौके पर बुलाई गई।

रेस्क्यू के लिए जुटा पूरा अमला

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, नगर निगम की दमकल टीम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। चार से अधिक दमकल वाहन आग बुझाने में जुटे रहे। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी बचाव कार्य में सहयोग किया। आसपास का इलाका व्यस्त बाजार होने से बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास किए।

कचरे में आग लगने की आशंका, कारण स्पष्ट नहीं

शुरुआती जानकारी में प्रथम तल के पास कचरा पड़ा होने और वहीं से आग फैलने की आशंका जताई गई है। हालांकि, आग लगने का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। प्रशासन की प्राथमिकता आग पर काबू पाने के साथ बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। देर शाम तक राहत एवं बचाव कार्य जारी रहा।

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