एमपी के इंदौर शहर में ज्वेलरी खरीदने वाले कस्टमरों को 2 घंटे का इंतजार करना पड़ा। इंदौर के सराफा बाजार में रोड पर जाम लग रहा है। यहां के एक दर्जनभऱ से अधिक शोरूम पर भीड़ का दौर रहा। कस्टमरों का कहना रहा कि यहां पर मेकिंग चार्ज दो प्रतिशत लिया जा रहा है। शहर के अन्य कई इलाकों में ज्वेलरी मेकिंग चार्ज में खासा विरोधाभास है। बात अगर आज के भाव की करें तो इंदौर सराफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,25,070 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं रतलाफ सराफा बाजार में भी सेम ही रेट है। इसमें जीएसटी और मेकिंग चार्जेस लगने से परिवर्तन आ सकता है। चांदी की बात की जाए तो आज 1,75,000 से 1,90,900 प्रति किलो तक दर्ज की गई हैं।