Indore news: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में आज का दिन कई लोगों को हमेशा याद रहेगा। शहर की कृष्ण बाग कॉलोनी में सोमवार को सरकारी बुलडोजर ने कई परिवारों की सालों की गृहस्थी उजाड़ दी। हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई कार्रवाई के दौरान मकानों को बचाने के लिए महिलाएं और बच्चे बिलखते रहे, अपने आशियाने बचाने के लिए गुहार लगाते रहें, लेकिन विरोध और आंसुओं के बीच बेदखली की कार्रवाई शुरू हुई। सभी गलियों में एक साथ शुरू हुई कार्रवाई में कुछ जगह पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा। आज सुबह 6.30 बजे से सरकारी महकमा पूर्वी रिंग रोड के पास कृष्णबाग कॉलोनी के बाहर एकत्रित होना शुरू हो गया।