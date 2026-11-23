Indore news: एमपी में इंदौर शहर के भागीरथपुरा में कुछ दिनों पहले एक क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ जिसका नाम विधायक ट्रॉफी था, लेकिन रातों रात उसका नाम स्वाभिमान ट्रॉफी हो गया। पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि आयोजक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश से मिलने गए थे, लेकिन तीन घंटे इंतजार करना पड़ा। इससे खफा होकर वे आ गए और टूर्नामेंट के लगे होर्डिंग बदल दिए। नए होर्डिंग में विरोधी खेमे के फोटो लगाकर कैलाश का फोटो भी गायब कर दिया गया। रात को कुछ मंत्री समर्थक के पहुंचने जिसे विवाद की स्थिति बनी तो पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। प्रदेश के कद्दावर नेता व काबीना मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की एक नंबर विधानसभा में भाजपा का राजनीतिक माहौल बदला बदला सा है। धीरे-धीरे उनका विरोध बढ़ता जा रहा है।