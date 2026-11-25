संत सेवालाल पुल यानी फूटी कोठी फ्लाईओवर के पास सर्विस रोड पर लगने वाली सब्जी मंडी को हटाने की कार्रवाई का विरोध पिछले चार दिन से जारी है। बुधवार सुबह फ्लाईओवर की नीचे बोगदों में सब्जी की दुकानें लगने पर हटाने नगर निगम का रिमूवल अमला पहुंचा। ये देख व्यापारी भड़क गए और उन्होंने खुद ही सब्जी को सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया। तबतक कांग्रेसी भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद फ्लाईओवर के नीचे से सब्जी दुकानों को हटाने पर विरोध, विवाद और हंगामा तेज हो गया। बावजूद इसके निगम रिमूवल अमले ने सख्ती से दुकानों को हटना शुरू कर दिया। इससे गुस्साई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने नगर निगम कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया और जब्त किया गया सामान वापस उतार लिया, जिसके बाद बढ़े हंगामे को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया।