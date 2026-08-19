twisha case : ट्विशा की मौत में पति और सास के कई सफेदपोश मददगार, सीबीआई का बड़ा खुलासा

twisha sharma case : ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस केस में अभी केवल 2 आरोपी हैं- पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर इनकी संख्या बढ़ सकती है। सीबीआई अन्य कई सफेदपोश लोगों की भूमिका संदिग्ध मानते हुए उनकी जांच में जुटी है। अधिकारियों का मानना है कि ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में पति और सास के कई मददगार रहे हैं। इसलिए सीबीआइ ने भोपाल जिला कोर्ट में चालान तो पेश कर दिया है, लेकिन अभी जांच बंद नहीं की है। कोर्ट से आगे की जांच की अनुमति भी मांगी है।