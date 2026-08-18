MP Ladli Behna Yojana: रक्षाबंधन से पहले बहनों को बड़ा तोहफा, 39वीं किस्त में मिलेंगे 1750 रुपए

इधर, मोहन कैबिनेट ने मंगलवार 18 अगस्त को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए 1 लाख 14 हजार 365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वालंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023, लागू की गई थी। योजना के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थी महिलाओं को प्रत्येक माह 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता राशि को उनके डीबीटी सक्रिय खाते में प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में लाड़ली बहना योजना अन्तर्गत लगभग 1.27 करोड़ महिलाएं लाभान्वित की जा रही हैं।