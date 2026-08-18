भोपाल में टैक्सी हड़ताल, यात्रियों को जबरन उतार रहे प्रदर्शनकारी, यात्री परेशान

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ रात 12 बजे से शुरु हुई हड़ताल ने मंगलवार सुबह से शहर के कई इलाकों में उग्र रूप धारण कर लिया है। शहर के कई प्रमुख इलाकों जैसे- बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कई प्रमुख चौराहों पर ओला और ऊबर टैक्सियों से यात्रा कर रहे लोगों को जबरदस्ती उतारा जा रहा है। ऐसे में संबंधित एग्रीगेटर कंपनियों के चालकों को भाड़े का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही आम राहगीर (कई भारी सामान सहित) बीच रास्ते में उतरकर अपने अपने गंतव्य तक पैदल जाने को मजबूर हैं।