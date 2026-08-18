एमपी के राज्यसभा सांसद को बड़ी जिम्मेदारी, बीजेपी ने गुजरात का प्रभार सौंपा

तरुण चुग मूलत: अमृतसर के हैं और लंबे अर्से से बीजेपी में संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। तरुण चुघ को BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी अहम स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें अपनी टीम में नेशनल हेडक्वार्टर इन चार्ज बनाया है। गुजरात न केवल पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह प्रदेश है बल्कि यहां अगले साल चुनाव भी हैं। ऐसे में तरुण चुघ को चुनाव प्रभारी बनाना पार्टी में उनकी अहमियत दर्शाता है। इससे पहले उन्हें तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा चुकी है।