Bhopal News: बेटे के जाने के बाद मां के सामने रोजी-रोटी का संकट, सहारा बन गए पुलिस वाले

भोपाल पुलिस के एसीपी संतोष पटेल जब सुलभ शौचालय पहुंचे तो उस मां की आंखों में आंसू आ गए। पटेल मासूम बच्चे की मां से मिले और उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि आरोपियों को कानून भी सजा देगा और भगवान भी सजा देगा। उन्होंने अनाज दिए तो मां की आंखें फिर छलक आईं। एसीपी पटेल ने मृतक रेहान के भाई-बहनों से भी बात की और पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। जब मां ने रोते-रोते बेटे के चाबी के छल्लों को दिखाया, तो संतोष पटेल ने कहा कि इन्हें बेटे की निशानी के तौर पर संभालकर रखना। पटेल अपने साथ बोरियों में भरकर अनाज भी लेकर गए थे। भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता आकाश बाथम ने इस परिवार की मदद का बीड़ा उठा लिया। उन्होंने 15 दिन का राशन उस बूढ़ी मां को पहुंचा दिया, जिसके बेटे की कुछ दिन पहले हत्या हुई थी।