19 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

Bhopal News: बेटे के जाने के बाद मां के सामने रोजी-रोटी का संकट, सहारा बन गए पुलिस वाले

Bhopal Police-भोपाल की गलियों में चाबी के छल्ले बेचता था रेहान, उसकी मौत के बाद उसके परिवार पर संकट आ गया है, उसकी मां और बहनों की मदद के लिए पुलिस और समाजसेवी आगे आए हैं...।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Manish Gite

Aug 19, 2026

bhopal police santosh patel

bhopal police santosh patel- घर का खर्च चलाने वाले इकलौते बेटे के जाने के बाद मदद के लिए आगे आई पुलिस और समाजसेवी। (फोटो-एसीपी संतोष पटेल फेसबुक)

Bhopal Police- भोपाल में एक मां की आंखों में 17 साल के बेटे रेहान की यादें आज भी ताजा हैं और उसके जाने के बाद घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। भोपाल की सड़कों पर चाबी के छल्ले बेचकर जो बेटा परिवार का चूल्हा जलाता था, उसके जाने से मां और बहन के सामने रोजी-रोटी का भी संकट आ गया है। सुलभ शौचालय के एक छोटे से कमरे में गुजर-बसर करने वाले इस परिवार का दर्द भोपाल पुलिस के ACP संतोष पटेल ने समझ लिया। वे मदद के लिए आगे आए। उन्होंने मां को राशन दिया, बच्चों को पढ़ाई जारी रखने का हौसला दिया और भरोसा दिलाया कि रेहान के साथ हुई ज्यादती के आरोपियों को कानून के साथ भगवान भी सजा देगा। पुलिस की इस पहल से प्रेरित होकर सामाजिक कार्यकर्ता आकाश बाथम ने भी परिवार की मदद का जिम्मा उठाया।

चाबी के छल्ले यानी (कीचेन) बेचकर अपना और परिवार का गुजर बरस करने वाला रेहान अब इस दुनिया में है। वो घर का इकलौता कमाने वाला था। रेहान के जाने के बाद परिवार पर रोजी-रोटी का संकट आ गया है। इसके बाद पुलिस व समाजसेवी मदद के लिए आगे आने लगे हैं।

मददगार बनी भोपाल पुलिस

भोपाल पुलिस के एसीपी संतोष पटेल जब सुलभ शौचालय पहुंचे तो उस मां की आंखों में आंसू आ गए। पटेल मासूम बच्चे की मां से मिले और उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि आरोपियों को कानून भी सजा देगा और भगवान भी सजा देगा। उन्होंने अनाज दिए तो मां की आंखें फिर छलक आईं। एसीपी पटेल ने मृतक रेहान के भाई-बहनों से भी बात की और पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। जब मां ने रोते-रोते बेटे के चाबी के छल्लों को दिखाया, तो संतोष पटेल ने कहा कि इन्हें बेटे की निशानी के तौर पर संभालकर रखना। पटेल अपने साथ बोरियों में भरकर अनाज भी लेकर गए थे। भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता आकाश बाथम ने इस परिवार की मदद का बीड़ा उठा लिया। उन्होंने 15 दिन का राशन उस बूढ़ी मां को पहुंचा दिया, जिसके बेटे की कुछ दिन पहले हत्या हुई थी।

सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

संतोष पटेल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर वीडियो शेयर कर लिखा है कि शाहजहांनाबाद के पास मजदूर नगर में एक मां अपने बेटे के गम में डूबी हुई है। उसके रहने का ठिकाना सुलभ काम्पलेक्स का एक रूम है, जहां साफ-सफाई के बाद जो मिलता है, उसी से उसका जीवन चलता है। उसका सहारा था बेटा रेहान। अब बेटे के रूप में मां के पास पहुंच गए आकाश बाथम, जिन्होंने राशन देकर के पास पहुंचे। मां के चरण छूकर संकल्प लिया कि कितनी भी मेहनत करनी पड़े आरोपियों को सजा करवाएंगे। पिछले दो दिन से पुलिस रात को एक बजे भी इस मां के लिए भोजन पहुंचा रही है। यह भोपाल पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है।

ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट, CBI ने कोर्ट में पेश की 636 पेज की चार्जशीट

ये भी पढ़ें
Twisha Sharma Case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2026 07:51 pm

Published on:

19 Aug 2026 07:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Bhopal News: बेटे के जाने के बाद मां के सामने रोजी-रोटी का संकट, सहारा बन गए पुलिस वाले

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bhopal news: 12 हजार घरों में ‘लोड’ की जांच करेगी बिजली कंपनी , घर-घर जाएगी टीम

Electricity consumers: चेक किया जाएगा बिजली लोड (Photo Source - Patrika)
भोपाल

एमपी में सरकार सीधे दे सकेगी रजिस्ट्री पर उपकर में छूट, अनुमति की नहीं पड़ेगी जरूरत

Registry: रजिस्ट्री पर उपकर में छूट (Photo Source- freepik)
भोपाल

फिर मुखर हुए एमपी के बीजेपी विधायक, मंदिरों की संपत्ति को लेकर चिंतामणि मालवीय ने उठाए बड़े सवाल

chintamani malviya
भोपाल

Bhopal news: 1 गलती की वजह से पत्नी की मांग से छिन गया सिंदूर, हमेशा के लिए अकेला छोड़ गया सुधांशु

Road accident: रोड एक्सीडेंट में सुधांशू की मौत (Photo Source - Patrika)
भोपाल

Bhopal news: 4 हजार टैक्सियां बंद ! आज भी जारी है ओला, उबर, रैपीडो की हड़ताल

Taxi strike: ओला-उबर-रैपीडो के खिलाफ हड़ताल (Photo Source - Patrika)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.