17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट, CBI ने कोर्ट में पेश की 636 पेज की चार्जशीट

Twisha Sharma death case- एक्ट्रेस मॉडल टि्वशा शर्मा केस में सास गिरीबाला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ सीबीआई ने सोमवार को चार्जशीट पेश कर दी...।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Manish Gite

Aug 17, 2026

Twisha Sharma Case

Twisha Sharma Case- सीबीआई ने सोमवार को चार्टशीट दाखिल कर दी।

Twisha Sharma death case- टि्वशा शर्मा केस में सोमवार को सीबीआई ने भोपाल की विशेष अदालत में चार्टशीट पेश कर दी। 636 पन्नों की चार्जशीट में जो आरोप लगाए हैं, उसने सभी को हैरान कर दिया है। सीबीआई की चार्टशीट में टि्वशा शर्मा की ओर से आत्मघाती कदम बताया गया है। हालांकि चार्टशीट की पूरी जानकारी शाम तक आने की उम्मीद है।

ट्विशा शर्मा मौत मामले में सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शोभना भलावे की अदालत में सीबीआई ने चार्जशीट (चालान) पेश कर दी। इस मामले में टि्वशा शर्मा की सास पूर्व जज गिरीबाला सिंह और उनके पुत्र समर्थ सिंह आरोपी हैं। चार्टशीट पेश होने के बाद दोनों पक्षों के वकील सीबीआई की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों और साक्ष्यों के अध्ययन में जुट गए हैं।


अब दोनों पक्षों के वकील दथ्यों के आधार पर क्रॉस वेरिफिकेशन कर अपना-अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखेंगे। चार्टशीट में शामिल तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (2), 85 और 108 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

डेटिंग एप के जरिए हुई थी मुलाकात

भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 12 मई को 33 साल की टि्वशा शर्मा की संदिग्ध मौत हो गई थी। टि्वशा पूर्व मिस पुणे, मॉडल और एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं।साथ ही सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर भी थी। ट्विशा के परिवार ने टि्वशा के वकील पति समर्थ सिंह और सास रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह पर दहेज उत्पीड़न, मानसिक क्रूरता और शारीरिक शोषण के आरोप लगाए थे। बताया जाता है कि नोएडा निवासी टि्वशा शर्मा की पहली मुलाकात 2024 में डेटिंग एप के जरिए भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी। दोनों ने दिसंबर 2025 को विवाह कर लिया था।

इस मामले में पहले तो सब ठीक था, लेकिन यह मामला उस दिन चर्चाओं में आया जब 12 मई की रात को टि्वशा की सास और पति समर्थ सिंह टि्वशा को लेकर एम्स पहुंचे। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। कटारा हिल्स पुलिस के मुताबिक टि्वशा के परिवार ने उसके ससुराल वालों पर कई आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि मंगलवार रात 10 बजे फोन कर उनके संपर्क में थी।वो भोपाल छोड़कर नोएडा लौटना चाहती थी। वो शुरुआत में खुश नजर आती थी, लेकिन जल्द ही उन्हें अपने ससुराल में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शादी के बाद वो मानसिक दबाव, अपमान और उत्पीड़न के बारे में बताती रहती थी। पिता नवनिधि शर्मा के मुताबिक घटना वाली रात को आधे घंटे तक अपनी बेटी से बात की थी। टि्वशा ने रात 10.05 बजे मां क फोन किया था और सारे हालात बताए थे। जैसे ही उनके पति कमरे में आए तो फोन कट गया। इसके बाद टि्वशा, उके समर्थ सिंह और सास गिरीबाला सिंह को बार-बार फोन किया, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया था। बाद में गिरीबाला सिंह ने टि्वशा के परिवार को फोन कर इतना ही कहा था कि वो नहीं रही।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2026 01:52 pm

Published on:

17 Aug 2026 01:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ट्विशा शर्मा मौत मामले में बड़ा अपडेट, CBI ने कोर्ट में पेश की 636 पेज की चार्जशीट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बालाघाट के नक्सलमुक्त एरिया में पहली बार पहुंची डॉक्टरों की टीम, 125 बच्चों की जान बचाई

Balaghat Naxal free area
भोपाल

इंजीनियरिंग से तौबा, एमपी में बिजनेस की तरफ बढ़ रहा छात्रों का रुझान, जानें कारण

MP Students
भोपाल

Bhopal news: 7 बूंद पोलियो ड्रॉप पी, फिर सबको रूला गई 2 महीने की लक्ष्मी, सुबह-सुबह आई बुरी खबर

Death of baby girl: बच्ची की मौत (Photo Source - Patrika)
भोपाल

Heavy Rain Alert MP : बंगाल की खाड़ी में बना मजबूत सिस्टम, 14 जिलों में मूसलाधार बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी

Heavy Rain Alert MP
भोपाल

जीतू पटवारी के परिवार में शोक, एमपी कांग्रेसाध्यक्ष ने स्थगित किए सभी राजनैतिक कार्यक्रम

जीतू पटवारी के काकाजी घनश्याम पटवारी का निधन
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.