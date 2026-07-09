Udaipur Tourism: उदयपुर घूमने जा रहे हैं तो सिटी पैलेस, बागोर की हवेली, शिल्पग्राम समेत इन 10 जगहों को करें एक्सप्लोर

उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस टूरिस्ट के लिए सबसे मशहूर जगहों में से एक है। इस पैलेस के अंदर पुराने समय की कई खूबसूरत जगहें और शानदार नक्काशी आज भी देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही यहां से आप पिछोला झील के खूबसूरत नजारे भी देख सकते हैं। ऐसे में अगर आपको इतिहास या राजसी ठाठ के बारे में जानना पसंद है, तो आप यहां जा सकते हैं।