Best Monsoon Locations in Jaipur : नाहरगढ़ से जमवारामगढ़ तक, बारिश में फोटोग्राफी के लिए 5 शानदार जगह

जयपुर शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर आमेर इलाके में अनोखी संग्रहालय के पीछे और खेरी गेट के पास सागर झील है, जो देखने में बेहद खूबसूरत है। बारिश के बाद झील में पानी भर जाता है और आसपास का माहौल काफी खूबसूरत हो जाता है। ऐसे में सुबह या शाम के समय सुकून के पल बिताने या फोटो खींचने के लिए आप यहां जा सकते हैं। सागर झील के अलावा चांदलाई झील भी आप जा सकते हैं।