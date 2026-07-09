Monsoon Makeup Tips: बारिश के मौसम में लॉन्ग लास्टिंग और फ्लॉलेस मेकअप करने के लिए, फॉलो करें ये 8 स्टेप्स 

Makeup Tips For Monsoon: मानसून के मौसम में बारिश या उमस की वजह से मेकअप जल्दी खराब होने लगता है। इसके साथ ही कई बार मेकअप केकी दिखने के साथ ही चेहरे पर फैल भी जाता है। ऐसे में अगर आप चाहती हैं कि बारिश में भीगने के बाद भी आपका मेकअप लंबे समय तक फेस पर टिका रहे और नेचुरल दिखे, तो आप यहां बताए गए टिप्स को फॉलो करके मेकअप कर सकती हैं। इन आसान स्टेप्स को फॉलो करने से आप फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग लुक पा सकती हैं।