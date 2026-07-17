Famous Indian Sarees: भारत की 7 मशहूर साड़ियां, जिनका नाम शहरों के नाम पर पड़ा और आज भी हैं ट्रेंड में

7 Famous Indian Sarees: भारत में साड़ी सिर्फ एक ट्रेडिशनल कपड़े के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ी पहचान के तौर पर देखी जाती है। इसलिए देश के अलग अलग राज्यों के शहरों में बनने वाली साड़ियां अपनी खास बुनाई, डिजाइन और रंग के साथ साथ अपने शहर की पहचान भी बन चुकी हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 7 साड़ियों के बारे में, जो अपनी खासियत के साथ ही अपने शहर के नाम की वजह से भी जानी जाती हैं।