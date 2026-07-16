Kitchen Hacks: जार का ढक्कन नहीं खुल रहा? शेफ से जानें आसान ट्रिक्स, बिना ज्यादा मेहनत किए आसानी से खुल जाएगा जार

अगर फिर भी ढक्कन नहीं खुल रहा है, तो किसी पतली और नुकीली चीज की मदद से ढक्कन के किनारे पर हल्का सा गैप बनाकर अंदर की हवा निकाल सकते हैं। हवा निकलने के बाद ढक्कन आसानी से खुल जाता है। इसके अलावा, आप जार के ढक्कन वाले हिस्से को किसी जगह पर हल्के हाथ से थपथपा भी सकते हैं। इससे ढक्कन की पकड़ ढीली हो सकती है और उसे खोलना आसान हो जाता है। हालांकि, कांच के जार को बहुत जोर से न थपथपाएं या न पटकें, वरना टूट सकता है।