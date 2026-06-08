कंगना रनौत ने 15,500 की साड़ी संग पहना 13.63 लाख का नेकलेस, प्रमोशन में दिखा रेट्रो लुक

एक्ट्रेस द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई फोटो में, वे आइवरी यानी हल्के क्रीम रंग की साड़ी पहने हुए दिख रही हैं। ऑनलाइन सर्च करने पर इस साड़ी की कीमत 15,500 रुपये पता चलती है। इस साड़ी में ब्लैक पोल्का डॉट्स के साथ हल्के गुलाबी और नीले रंग के छोटे-छोटे फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। इस साड़ी को स्टाइल करने के लिए एक्ट्रेस ने मैचिंग फ्लोरल प्रिंट वाला स्लीवलेस V-नेक ब्लाउज के साथ स्टाइल किया है।