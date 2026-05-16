Rajasthan: नकली लिपस्टिक, काजल और टूथपेस्ट जब्त, ब्रांडेड प्रोडक्ट की आड़ में नकली सामान की सप्लाई, जांच में जुटी पुलिस

अलवर शहर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली कॉस्मेटिक उत्पाद बेचने के मामले में शुक्रवार देर शाम बड़ी कार्रवाई की गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की शिकायत पर कंपनी प्रतिनिधियों और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में स्थित तीन बड़े गोदामों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में डुप्लीकेट कॉस्मेटिक उत्पाद बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।