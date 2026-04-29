समय रहते पहचानें ये 5 लक्षण! युवाओं में तेजी से फैल रहा है हेड एंड नेक कैंसर, अनदेखी पड़ सकती है भारी

Head Neck Cancer Symptoms: पहले मुंह और गले का कैंसर (Head & Neck Cancer) ज्यादातर बुजुर्गों में देखा जाता था। लेकिन अब 40 की उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं और बीमारी तब पकड़ में आती है जब वह काफी बढ़ चुकी होती है।