कहीं आप भी तो नहीं कर रहे तरबूज खाने में ये गलती? स्वाद के चक्कर में बिगड़ सकती है सेहत, जानें सही तरीका

Watermelon Bloating: गर्मी के मौसम में तरबूज (Watermelon) सबसे पसंदीदा फल होता है ठंडा, मीठा और शरीर को हाइड्रेट रखने वाला। लेकिन कई लोग शिकायत करते हैं कि खाना खाने के बाद तरबूज खाने से पेट फूलने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस पर हुई एक स्टडी Food Bioscience (2024) में बताया गया है कि तरबूज पोषक तत्वों से भरपूर है और इसे खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है। यानी यह हेल्दी है, लेकिन इसे कब और कैसे खाया जा रहा है, यह बहुत मायने रखता है।