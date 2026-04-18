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Watermelon Side Effects: ज्यादा तरबूज खाना पड़ सकता है भारी! इन लोगों को हो सकता है नुकसान

Watermelon Side Effects: क्या आप रोज तरबूज खाते हैं? जानिए इसके हेल्थ बेनिफिट्स, डायबिटीज में सही मात्रा और किन लोगों को सावधान रहना चाहिए।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 18, 2026

Watermelon Side Effects

Watermelon Side Effects (Photo- chatgtp)

Watermelon Side Effects: गर्मियों में अगर कोई फल सबसे ज्यादा राहत देता है, तो वह है तरबूज। लेकिन इसे सिर्फ मीठा फल समझना बड़ी गलती होगी। हेल्थ एक्सपर्ट्स और रिसर्च के मुताबिक, तरबूज शरीर को ठंडा रखने के साथ-साथ कई जरूरी पोषक तत्व भी देता है, जो दिल, स्किन और पाचन के लिए फायदेमंद हैं।

शरीर को हाइड्रेट रखने का आसान तरीका

न्यूट्रिशन रिसर्च के अनुसार, तरबूज में करीब 90% से ज्यादा पानी होता है। यही वजह है कि यह शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) को जल्दी पूरा करता है। खास बात यह है कि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, दो कप तरबूज से लगभग 80 कैलोरी ही मिलती है। यानी यह वजन कंट्रोल करने वालों के लिए भी अच्छा विकल्प है।

दिल और ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद

तरबूज में ‘L-सिट्रुलिन’ नाम का एमिनो एसिड पाया जाता है, जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। इससे ब्लड वेसल्स रिलैक्स होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। 2025 की एक स्टडी के अनुसार, नियमित रूप से तरबूज खाने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है।

स्किन और इम्यूनिटी को करता है मजबूत

तरबूज में विटामिन C और A भरपूर मात्रा में होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा इसमें लाइकोपीन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करता है। रिसर्च बताती है कि लाइकोपीन शरीर में सूजन कम करने में भी असरदार है।

क्या डायबिटीज के मरीज खा सकते हैं?

American Diabetes Association के अनुसार, तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है। इसका मतलब है कि सीमित मात्रा में इसे खाना सुरक्षित हो सकता है। डायबिटीज के मरीज एक कप कटा हुआ तरबूज खा सकते हैं, लेकिन जूस से बचना चाहिए, क्योंकि जूस ब्लड शुगर तेजी से बढ़ा सकता है।

किन लोगों को सावधान रहना चाहिए?

हर हेल्दी चीज हर किसी के लिए सही नहीं होती।

किडनी के मरीज: तरबूज में पोटैशियम ज्यादा होता है, जो किडनी की समस्या में खतरनाक हो सकता है।

पाचन की समस्या (IBS): इसमें मौजूद फ्रुक्टोज गैस, पेट फूलना और ऐंठन बढ़ा सकता है।

एलर्जी वाले लोग: कुछ मामलों में यह एलर्जिक रिएक्शन भी दे सकता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

18 Apr 2026 05:35 pm

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