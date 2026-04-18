FSSAI Guidelines Fruits: केमिकल से पके फल कितने खतरनाक? FSSAI की चेतावनी, जानिए पहचान और बचाव

FSSAI ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाए। फूड सेफ्टी कानून के तहत कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल पूरी तरह बैन है और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई हो सकती है।साथ ही, एथिलीन गैस को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए भी सख्त गाइडलाइंस तय की गई हैं।