Arshdeep Singh की मिस्ट्री गर्ल का खुला राज! स्नैपचैट फोटो और टैटू ने किया खुलासा!



समरीन कौर जम्मू-कश्मीर की रहने वाली हैं। उनका जन्म 1999 में हुआ था और उन्होंने पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है। समरीन पहली बार चर्चा में तब आईं जब वह मिस इंडिया 2018 की फाइनलिस्ट बनीं। इसके बाद उन्होंने ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा और कई लोकप्रिय म्यूजिक वीडियोज का हिस्सा बनीं, जिनमें जुबिन नौटियाल का गाना तुझे भूलना तो चाहा और बादशाह का बावला शामिल है। इसके अलावा, वह बड़े पर्दे पर अर्जुन रामपाल की फिल्म नेल पॉलिश और रणवीर सिंह की फिल्म 83 में भी छोटे किरदारों में नजर आ चुकी हैं।