चमकता हुआ टॉयलेट भी फैला सकता है इन्फेक्शन! जानें इस्तेमाल करने का सही तरीका

Toilet Use Karne Ka Sahi Tarika: यूटीआई (UTI) जैसी बीमारियों से बचने के लिए साफ टॉयलेट का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। आज के समय में इसलिए लोग अपने टॉयलेट को साफ रखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसकी वजह गंदा टॉयलेट नहीं, बल्कि गलत तरीके से इसे इस्तेमाल करना है।

दरअसल, आजकल टॉयलेट और बाथरूम एक साथ बनाए जाते हैं। ऐसे में बिना ढक्कन बंद किए फ्लश करने से कीटाणु ब्रश और अन्य चीजों पर चले जाते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आइए जानते हैं बीमारियों से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।