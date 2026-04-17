Mayank Rawat : मुंबई इंडियंस में वैभव सूर्यवंशी जैसा युवा खिलाड़ी, मंयक की उम्र भी इतनी, देखिए संपत्ति है कितनी

Mayank Rawat MI IPL 2026 Debutant : इस बार आईपीएल 2026 में कम उम्र के खिलाड़ियों का बोलबाला है। वैभव सूर्यवंशी के बाद अब मयंक रावत चर्चा में हैं। गुरुवार को मयंक पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ अपना पहला आईपीएल मैच खेलने उतरे। बताया जा रहा है कि मयंक को रोहित शर्मा (Mayank Rawat Replace Rohit Sharma) की जगह मिली। आइए, मयंक के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं-