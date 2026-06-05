World Environment Day 2026: पर्यावरण संरक्षण के सरल उपाय: घर से शुरू करें बदलाव और बचाएं अपनी धरती

Sustainable Living Habits Tips: पर्यावरण संरक्षण की बात आते ही हमें लगता है कि यह कोई बहुत मुश्किल काम है जिसके लिए हमें अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पर्यावरण संतुलन के लिए हमें अपनी जिंदगी को रोकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोज की आदतों को थोड़ा बदलने की जरूरत है। कोई भी परिवार पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकता है। तो आइए, ऐसे ही परिवार का उदाहरण लेते हैं। इस घर में दादा-दादी, मम्मी-पापा और बच्चे हैं।