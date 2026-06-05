5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

World Environment Day 2026: पर्यावरण संरक्षण के सरल उपाय: घर से शुरू करें बदलाव और बचाएं अपनी धरती

World Environment Day 2026 पर जानिए कैसे परिवार की छोटी-छोटी आदतें पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकती हैं। रसोई कचरे से खाद बनाने से लेकर प्लास्टिक कम इस्तेमाल करने तक अपनाएं आसान eco-friendly tips।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Jun 05, 2026

World Environment Day 2026, Sustainable Living Habits Tips

पर्यावरण संरक्षण के उपाय| image credit gemini

Sustainable Living Habits Tips: पर्यावरण संरक्षण की बात आते ही हमें लगता है कि यह कोई बहुत मुश्किल काम है जिसके लिए हमें अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पर्यावरण संतुलन के लिए हमें अपनी जिंदगी को रोकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रोज की आदतों को थोड़ा बदलने की जरूरत है। कोई भी परिवार पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकता है। तो आइए, ऐसे ही परिवार का उदाहरण लेते हैं। इस घर में दादा-दादी, मम्मी-पापा और बच्चे हैं।

दादा ने शुरू किया Kitchen Composting

बदलाव: दादाजी को पेड़-पौधों का शौक है। वे रसोई से निकलने वाले गीले कचरे जैसे सब्जियों और फलों के छिलकों, बची हुई चायपत्ती को बाहर फेंकने के बजाय उससे घर की बालकनी में ही खाद तैयार करते हैं।

असर: रसोई का गीला कचरा जब बाहर कचरे के ढेर में नहीं सड़ता, तो खतरनाक गैसें नहीं बनतीं। घर की बनी खाद से पौधे अच्छे हो जाते हैं, जो पूरे घर को साफ हवा देते हैं।

म्मी ने अपनाई Sustainable Shopping

बदलाव: मम्मी ने पहला नियम यह बनाया कि कपड़े तभी खरीदे जाएंगे, जब सच में जरूरत हो और वे सूती या खादी के होंगे। दूसरा बड़ा बदलाव उन्होंने किया कि केमिकल वाले शैम्पू की जगह घर पर ही रीठा, आंवला और शिकाकाई से घरेलू शैम्पू बनाना शुरू कर दिया।

असर: कम कपड़े खरीदने से पानी और पैसों की भारी बचत होती है। वहीं, केमिकल के बिना बने घरेलू शैम्पू से बाल तो अच्छे होते ही हैं, नहाने के बाद जब यह पानी नदियों और जमीन में जाता है, तो जल प्रदूषण नहीं होता। बाजार के शैम्पू की प्लास्टिक बोतलें भी कचरे में नहीं जातीं।

पापा ने कम किया Carbon Emission

बदलाव: पापा ने दफ्तर जाने के लिए हर दिन गाड़ी ले जाने की आदत छोड़ दी है। कुछ दिन बस, मेट्रो या दफ्तर के साथियों के साथ एक ही गाड़ी से चले जाते हैं। वे कपड़े का थैला और पानी की स्टील वाली बोतल साथ रखते हैं।

असर: पेट्रोल बचता है और प्रदूषण कम होता है। थैला और बोतल साथ रखने से पानी की प्लास्टिक बोतलें और थैलियां पूरी तरह बंद हो गई हैं।

दादी की Healthy Lifestyle Habit

बदलाव: दादी ने नियम बनाया है कि वह रोज सुबह पार्क में टहलने और योग करने जरूर जाएंगी। ताकि उम्र के इस पड़ाव में भी वे पूरी तरह सेहतमंद रहें।

असर: दादी की अच्छी सेहत के कारण दवाओं पर निर्भरता कम हुई, जिससे मेडिकल प्लास्टिक वेस्ट भी कम पैदा होता है।

बच्चों ने सिखाया Reuse का महत्व

बदलाव: हर नए साल या नई क्लास में जाने पर बच्चों में नया स्कूल बैग, नया पेंसिल बॉक्स या नया लंच बॉक्स खरीदने की जिद होती है। लेकिन घर के बच्चों ने जिद को छोड़ दिया। वे पुरानी चीजों को ही साफ करके दोबारा इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल की कॉपियों के खाली पन्नों को मिलाकर रफ कॉपी बना लेते हैं।

असर: हर साल न पेंसिल बॉक्स या बैग न खरीदने से सूखा कचरा बहुत कम हो जाता है। कॉपियों के पन्ने बचाने की इस छोटी सी आदत से पेड़ों की कटाई रुकती है, क्योंकि कागज पेड़ों से ही बनता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

05 Jun 2026 04:50 pm

Hindi News / Lifestyle News / World Environment Day 2026: पर्यावरण संरक्षण के सरल उपाय: घर से शुरू करें बदलाव और बचाएं अपनी धरती

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Men’s Earrings Trend: विराट कोहली से हार्दिक पांड्या तक, इन क्रिकेटर्स के Stylish Earrings Designs से लें इंस्पिरेशन

Cricketer Inspired Jewelry, Mens Earring Trends
लाइफस्टाइल

Pomegranate Peeling Hack: अनार छीलना हुआ आसान, शेफ कुणाल कपूर का यह ट्रिक आएगी काम

How To Peel Pomegranate, Pomegranate Peeling Hack
लाइफस्टाइल

Summer Travel Guide: गर्मियों की छुट्टियों में इन 5 हिल स्टेशनों पर जाने से बचें, घंटों जाम में फंस सकते हैं

Summer Travel Tips, Crowded Hill Stations In India
लाइफस्टाइल

Rashmika Mandanna Japan Tour: टोक्यो से ओसाका तक, घूमने लायक 5 शानदार जगहें

Rashmika Mandanna Japan trip
लाइफस्टाइल

Pratika Rawal Diet: 10 साल से एक जैसा नाश्ता कर रही हैं क्रिकेटर प्रतिका रावल, जानिए फिटनेस डाइट

Pratika Rawal, Pratika Rawal Diet
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.