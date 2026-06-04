वन विभाग का बड़ा एक्शन: NSI में 722 पेड़ों की अवैध कटाई, निदेशक सहित 5 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा

वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी राकेश कुमार पांडेय के अनुसार, पिछले करीब छह महीनों से कर्मचारी संघ के माध्यम से एनएसआई परिसर में लगातार पेड़ों की कटाई की शिकायतें मिल रही थीं। विभाग की ओर से कई बार संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद एक सप्ताह पहले फिर से शिकायत मिलने पर वन विभाग की टीम ने परिसर में जांच शुरू की। करीब एक सप्ताह तक चली जांच में यह सामने आया कि बिना अनुमति बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर वन विभाग ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।