Summer Travel Guide: गर्मियों की छुट्टियों में इन 5 हिल स्टेशनों पर जाने से बचें, घंटों जाम में फंस सकते हैं

हिमाचल प्रदेश के शिमला की तरह ही उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित मसूरी को भी "पहाड़ों की रानी" कहा जाता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे-भरे पहाड़ों और शांत वातावरण के कारण, दिल्ली-एनसीआर के नजदीक होने की वजह से पीक सीजन में यहां पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ जाती है। जिसके चलते एक घंटे का रास्ता तीन घंटे में बदल जाता है और पार्किंग मिलना तो नामुमकिन जैसा होता है। ऐसे में अगर आप शांति के लिए यहां जाने का सोच रहे हैं, तो पीक सीजन में ना जाएं।