Mukul Choudhary Father : मुकुल चौधरी को IPL स्टार बनाने वाले उनके “पागल पिता” की कहानी, राजस्थान के इस गांव से हैं

Mukul Choudhary Father struggle story : मुकुल चौधरी की धमाकेदार बल्लेबाजी ने क्रिकेट की दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बल्लेबाज मुकल ने 27 गेंदों पर 54 रनों की ब्लास्टिंग बल्लेबाजी की। पर, दुनिया जहां इन्हें पहचान रही है, मिसालें दे रही है… वहां तक पहुंचने के लिए मुकुल के पिता ने बहुत कुछ त्याग किया है। आइए, मुकुल चौधरी के पिता की संघर्ष की अनकही कहानी (Mukul Choudhary Father Untold Struggle Story) को पढ़ते हैं।