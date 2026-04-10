‘भारत का सबसे खतरनाक बैटर’ मुकुल चौधरी को लेकर लैंगर ने पहले ही कर दी थी ये भविष्यवाणी, देखें वीडियो

Justin Langer prediction on Mukul Choudhary: कोलकाता नाइट राइडर्स के जबड़े से अकेले अपने दम पर मैच निकालने वाले मुकुल चौधरी सुर्खियों में है। इसी बीच एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियों में लखनऊ सुपर जायंट्स के हेड कोच जस्टिन लैंगर कह रहे हैं कि वह मुकुल चौधरी को भारत का सबसे खतरनाक नंबर 6 या 7 का बैटर बना देंगे। ये वीडियो एलएसजी के एक पुराने ट्रेनिंग सेशन का है। यह वीडियो तब सुर्खियों में आया, जब इस 21 वर्षीय युवा खिलाड़ी ने आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक धमाकेदार मैच विनिंग पारी खेली।