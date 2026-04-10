‘मेरे पापा की शादी से भी पहले’, KKR के गेंदबाजों को कूटकर हारा हुआ मैच जिताने वाले मुकुल चौधरी का बड़ा खुलासा

Mukul Choudhary ने गुरुवार रात कोलकाता नाइट राइडर्स से जीत छीनते हुए मैच विनिंग पारी खेली। 21 साल के इस युवा खिलाड़ी ने 182 रनों का पीछा करते हुए महज 27 गेंदों पर ताबड़तोड़ 54 रन बनाए और अकेले अपने दम पर लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत दिलाई। मुकुल जब 15वें ओवर में 7वें नंबर पर बल्‍लेबाजी के लिए उतरे तब मैच पूरी तरह केकेआर के कंट्रोल में था। लेकिन, मुकुल ने मौके का फायदा उठाया और दबाव में संयम बरतते हुए पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और पूरे मैदान में ताकत और सटीकता के साथ शॉट लगाए। वैसे तो उन्‍होंने कई बड़े शॉट लगाए, लेकिन सबसे ज्‍यादा चर्चा एमएस धोनी की याद दिलाने वाला 'हेलीकॉप्टर शॉट' रहा, जिसने फैंस के साथ कमेंटेटर्स को भी रोमांचित कर दिया।