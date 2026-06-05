Men’s Earrings Trend: विराट कोहली से हार्दिक पांड्या तक, इन क्रिकेटर्स के Stylish Earrings Designs से लें इंस्पिरेशन

Men’s Earrings Trend तेजी से युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है और कई भारतीय क्रिकेटर्स भी अलग-अलग ईयररिंग डिजाइन कैरी करते नजर आते हैं। अब इयररिंग्स पहनना सिर्फ महिलाओं के फैशन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बदलते ट्रेंड के साथ यह पुरुषों के फैशन का भी अहम हिस्सा बन गया है। वैसे तो हिंदू धर्म के सोलह संस्कारों में से एक 'कर्णवेध संस्कार' यानी कान छेदने की परंपरा के चलते लोग पुराने समय में इयररिंग्स पहनते थे, लेकिन समय के साथ यह चलन कम हो गया था। अब पिछले कुछ सालों से यह दोबारा फैशन ट्रेंड में वापस आ गया है। ऐसे में अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और इयर पियर्सिंग कराने का सोच रहे हैं, तो नीचे दिए गए 5 क्रिकेटरों के इयररिंग्स से इंस्पिरेशन लेकर अपने लिए खरीदारी कर सकते हैं।