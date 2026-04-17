Sri Sri Ravi Shankar Quotes: बस ये एक चीज सीख ली, तो फिर आपको कोई नहीं हरा पाएगा: श्री श्री रविशंकर की खास सीख

Sri Sri Ravi Shankar Quotes on Mind Control: आज के मॉडर्न जमाने में इंसान जहां एक तरफ चांद पर पहुंच गया है और पूरी दुनिया को तकनीक की मदद से अपनी मुट्ठी में कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ वह खुद अपने ही मन के हाथों मजबूर है। इसीलिए आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग (Art of Living) के माध्यम से करोड़ों लोगों को जीने की कला सिखाई है, हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि शांति और शक्ति का असली स्रोत हमारे भीतर ही है। जब तक हमारा मन अशांत है, तब तक बाहरी सुख-सुविधाएं हमें वह संतोष नहीं दे सकतीं जिसकी हमें तलाश है। आइए, उनके एक खास विचार के जरिए जानते हैं कि अपने अंदर चल रहे तूफान को शांत कैसे किया जाए।