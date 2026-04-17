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Sri Sri Ravi Shankar Quotes: बस ये एक चीज सीख ली, तो फिर आपको कोई नहीं हरा पाएगा: श्री श्री रविशंकर की खास सीख

Sri Sri Ravi Shankar quotes on mind control: आज के इस लेख में आइए श्री श्री रविशंकर जी के एक खास विचार के जरिए जानते हैं कि अपने अंदर चल रहे तूफान को कैसे शांत किया जा सकता हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Apr 17, 2026

Sri Sri Ravi Shankar

Sri Sri Ravi Shankar| image credit gemini

Sri Sri Ravi Shankar Quotes on Mind Control: आज के मॉडर्न जमाने में इंसान जहां एक तरफ चांद पर पहुंच गया है और पूरी दुनिया को तकनीक की मदद से अपनी मुट्ठी में कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ वह खुद अपने ही मन के हाथों मजबूर है। इसीलिए आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग (Art of Living) के माध्यम से करोड़ों लोगों को जीने की कला सिखाई है, हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि शांति और शक्ति का असली स्रोत हमारे भीतर ही है। जब तक हमारा मन अशांत है, तब तक बाहरी सुख-सुविधाएं हमें वह संतोष नहीं दे सकतीं जिसकी हमें तलाश है। आइए, उनके एक खास विचार के जरिए जानते हैं कि अपने अंदर चल रहे तूफान को शांत कैसे किया जाए।

क्या है गुरुदेव का मैसेज?

श्री श्री रविशंकर जी का कहना है "अगर आप अपने दिमाग को अपने वश में कर लेते हैं तो आप पूरी दुनिया को जीतने की ताकत रखते हैं।" इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा दिमाग ही है। अगर आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, तो छोटी-छोटी बातें भी आपको परेशान कर देंगी और आप तनाव में आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने विचारों को संभालना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको डरा नहीं पाएगी। यहां दुनिया को जीतने का मतलब दूसरों को हराना नहीं, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में खुद को शांत और मजबूत बनाए रखना है।

इसे अपनी लाइफ में कैसे शामिल करें?

अक्सर हमारा दिमाग या तो बीती हुई बातों पर पछताता रहता है या फिर आने वाले कल की फिक्र में डूबा रहता है। इस चक्कर में हम आज को जीना ही भूल जाते हैं। जब आप अपने दिमाग के मालिक बन जाते हैं, तो आप फालतू के गुस्से, डर और चिंता से आजाद हो जाते हैं। एक शांत दिमाग ही सही फैसला ले सकता है और सही रास्ते पर चल सकता है।
अगर आप भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत अपने दिमाग को समझने और उसे सही दिशा देने से करें। जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, समझो आपने जिंदगी की आधी जंग वहीं जीत ली।

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Updated on:

17 Apr 2026 08:18 am

Published on:

17 Apr 2026 08:16 am

Hindi News / Lifestyle News / Sri Sri Ravi Shankar Quotes: बस ये एक चीज सीख ली, तो फिर आपको कोई नहीं हरा पाएगा: श्री श्री रविशंकर की खास सीख

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