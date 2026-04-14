Acharya Prashant Quotes : क्या आप भी दूसरों से खुद की तुलना करते हैं? आचार्य प्रशांत के ये विचार बदल देंगे आपकी सोच

आचार्य प्रशांत जी का कहना है कि "जो अपने में स्थिर है, वही स्वस्थ्य है। बीमार वो है, जो अपने-आप से बाहर है या भीड़ का गुलाम हो गया है, जिसका 'स्व' खो गया है।" इस बात को आसान शब्दों में कहें, तो आचार्य जी समझाना चाहते हैं कि असली सेहत सिर्फ जिम जाने या अच्छा खाना खाने से नहीं मिलती। असली तंदुरुस्त इंसान वह है जिसका मन शांत है और जो यह जानता है कि वह असल में क्या है और उसे जिंदगी से क्या चाहिए। जब हम अपना दिमाग लगाने के बजाय सिर्फ इसलिए कोई काम करते हैं क्योंकि सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं, तो आप एक तरह से मानसिक गुलामी में जीने लगते हैं।