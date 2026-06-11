Art Of Saying No: क्यों जरूरी है ‘ना’ कहना? जानें मेंटल हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए ना कहने के 4 आसान तरीके 

How To Say No Politely: हम सभी के साथ अक्सर ऐसा होता है कि आप दिनभर की थकान के बाद आराम करना चाहते हैं या वीकेंड पर सिर्फ अपने लिए समय निकालना चाहते हैं। तभी परिवार के किसी सदस्य या किसी करीबी दोस्त का फोन आता है और वे आपसे किसी काम की उम्मीद करते हैं या फिर मिलने का प्लान बना लेते हैं। आपका शरीर और दिमाग दोनों 'ना' कहना चाहते हैं, लेकिन आपके मुंह से निकलता है, 'हां, जरूर।' फोन रखते ही आप तनाव से भर जाते हैं। आइए जानते हैं कि 'ना' कहना क्यों जरूरी है और इसके प्रभावी तरीके क्या हैं।