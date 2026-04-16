शादी में देरी और बार-बार रिजेक्शन? नाथ सिद्धों का शक्तिशाली उपाय और मंत्र से जल्द पक्का होगा रिश्ता

Shadi Me Deri Dur Karne Ke Upay: image credit gemini
Shadi Me Deri Dur Karne Ke Upay: कई बार ऐसा होता है कि लड़का हो या लड़की, दोनों की कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह-दोष बैठ जाते हैं कि शादी होते-होते रह जाती है। कभी अच्छे रिश्ते आते नहीं, और अगर आते भी हैं तो कोई न कोई बात बिगड़ जाती है और रिजेक्शन झेलना पड़ता है। उम्र हाथ से निकलती जाती है और घरवाले परेशान रहने लगते हैं।
ऐसे में अगर आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं और फिर भी कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो हमारा आज का यह लेख आपके काम आ सकता है। आज के इस लेख में हम एक मंत्र के साथ ही कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिसे करने से शादी करने के बीच में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी।
नाथ सिद्धों का बताया यह तरीका बहुत ही ताकतवर माना जाता है, जो बिगड़े हुए काम को भी बना देता है। इस उपाय को करने के लिए आपको मिट्टी का एक नया कुल्हड़ या छोटी मटकी लानी होगी। इसके साथ ही आपको एक छोटा लाल कपड़ा, सात काली मिर्च के दाने और सात साबुत नमक के टुकड़े चाहिए होंगे। मटकी पर लगाने के लिए थोड़े से कुमकुम की भी जरूरत पड़ेगी। ध्यान रहे कि ये सारा सामान नया और साफ-सुथरा होना चाहिए।
आप इस उपाय को किसी भी अच्छे या शुभ दिन कर सकते हैं। सबसे पहले नए कुल्हड़ में लाल कपड़ा, काली मिर्च और नमक की सातों डलियां डाल दें। इसके बाद मटकी के मुंह को कपड़े से अच्छी तरह बांधकर बंद कर दें ताकि सामान बाहर न गिरे। अब कुल्हड़ के बाहर की तरफ कुमकुम से सात बिंदियां लगा दें। इसे अपने सामने रखकर शांत दिमाग से मंत्र पढ़ना शुरू करें। आपको मंत्र की कुल 5 माला जपनी है। जब जप पूरा हो जाए, तो इस मटकी को ले जाकर किसी चौराहे पर रख आएं।
इस उपाय के साथ ही "गौरी आवे, शिव जो व्यावे अमुक को विवाह तुरंत सिद्ध करे। देर ना करे, जो देर होए, तो शिव को त्रिशूल पड़े, गुरु गोरखनाथ की दुहाई फिरै।"मंत्र पढ़ते समय अमुक की जगह उस इंसान का नाम लें जिसकी शादी के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। इसे करने के बाद शादी के रास्ते में आ रही रुकावटें धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं और जल्दी ही एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है। इसका असर इतना जबरदस्त होता है कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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