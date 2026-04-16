शादी में देरी और बार-बार रिजेक्शन? नाथ सिद्धों का शक्तिशाली उपाय और मंत्र से जल्द पक्का होगा रिश्ता

आप इस उपाय को किसी भी अच्छे या शुभ दिन कर सकते हैं। सबसे पहले नए कुल्हड़ में लाल कपड़ा, काली मिर्च और नमक की सातों डलियां डाल दें। इसके बाद मटकी के मुंह को कपड़े से अच्छी तरह बांधकर बंद कर दें ताकि सामान बाहर न गिरे। अब कुल्हड़ के बाहर की तरफ कुमकुम से सात बिंदियां लगा दें। इसे अपने सामने रखकर शांत दिमाग से मंत्र पढ़ना शुरू करें। आपको मंत्र की कुल 5 माला जपनी है। जब जप पूरा हो जाए, तो इस मटकी को ले जाकर किसी चौराहे पर रख आएं।