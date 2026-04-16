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Snana Mantra: सुबह-सुबह नहाते समय बोलें यह मंत्र, दिन भर बनी रहेगी गजब की पॉजिटिव एनर्जी

Nahane ka Mantra: आज के इस लेख में हम स्नान मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ हो, तो आप नहाते समय इस छोटे से मंत्र का जाप कर सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Apr 16, 2026

Nahane ka Mantra

Nahane ka Mantra: image credit chatgpt

Nahane ka Mantra: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में सुबह का समय किसी रेस जैसा लगने लगा है। सोकर उठते ही दिमाग में ऑफिस की टेंशन के साथ-साथ घर के काम घूमने लगते हैं। ऐसे में सुबह-सुबह नहाना बस नाम मात्र की एक प्रक्रिया बनकर रह गया है, जिसे लोग जल्दी-जल्दी शरीर पर पानी डालकर और साबुन लगाकर निपटाना चाहते हैं। यही कारण है कि आज के समय में रोजाना नहाने के बाद भी मन के अंदर जो तनाव और भारीपन होता है, वह वैसा ही बना रहता है। शायद यही वजह है कि नहाने के बाद हमें वह ताजगी और सुकून महसूस नहीं हो पाता, जो असल में होना चाहिए। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन नहाने के बाद एक नई एनर्जी और पॉजिटिव सोच के साथ शुरू हो, तो शास्त्रों में बताए गए स्नान मंत्र का आप जाप कर सकते हैं।

इस मंत्र के साथ करें अपने दिन की शुरुआत (Snana Mantra for Daily Life)

हिंदू धर्म में पानी को अत्यंत पवित्र माना गया है। प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है कि यदि हम नहाते समय "ॐ कुरुक्षेत्रं गया गङ्गा प्रभासः पुष्कराणि च। तीर्थानि पुण्यं प्रातः स्नानकाले भवन्ति॥" मंत्र का 3 बार जाप करें, तो घर के साधारण पानी में भी गंगाजल जैसी पवित्र नदियों की शक्ति आ जाती है। इस मंत्र का अर्थ है कि हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, प्रभास और पुष्कर जैसे जितने भी पावन तीर्थ और नदियाँ हैं, उन सबकी शुद्धि और आशीर्वाद मेरे नहाने के इस जल में समाहित हो जाए।

इसे अपनी डेली रूटीन में कैसे शामिल करें (How to use it Daily)

इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना बहुत आसान है। रोजाना जब भी आप नहाने जाएं, तो जैसे ही अपने शरीर पर जल डालें, वैसे ही शांत मन से इस मंत्र का जाप करें। कोशिश करें कि मंत्र बोलते समय आपका पूरा ध्यान उन शब्दों और उनके अर्थ पर ही केंद्रित हो। मंत्र बोलने के बाद यह महसूस करें कि पानी की इन बूंदों के साथ आपके मन की सारी थकान और नेगेटिविटी भी बह गई है। जब आप इस तरह ईश्वर और प्रकृति को याद करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि पूरा दिन आपके लिए कितना हल्का और खुशहाल बीतता है। यह छोटी सी आदत आपके मन को इतनी शांति देगी कि आपकी मुश्किलों को सुलझाने की ताकत भी बढ़ जाएगी।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

16 Apr 2026 08:07 am

Hindi News / Lifestyle News / Snana Mantra: सुबह-सुबह नहाते समय बोलें यह मंत्र, दिन भर बनी रहेगी गजब की पॉजिटिव एनर्जी

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