Snana Mantra: सुबह-सुबह नहाते समय बोलें यह मंत्र, दिन भर बनी रहेगी गजब की पॉजिटिव एनर्जी

Nahane ka Mantra: आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में सुबह का समय किसी रेस जैसा लगने लगा है। सोकर उठते ही दिमाग में ऑफिस की टेंशन के साथ-साथ घर के काम घूमने लगते हैं। ऐसे में सुबह-सुबह नहाना बस नाम मात्र की एक प्रक्रिया बनकर रह गया है, जिसे लोग जल्दी-जल्दी शरीर पर पानी डालकर और साबुन लगाकर निपटाना चाहते हैं। यही कारण है कि आज के समय में रोजाना नहाने के बाद भी मन के अंदर जो तनाव और भारीपन होता है, वह वैसा ही बना रहता है। शायद यही वजह है कि नहाने के बाद हमें वह ताजगी और सुकून महसूस नहीं हो पाता, जो असल में होना चाहिए। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन नहाने के बाद एक नई एनर्जी और पॉजिटिव सोच के साथ शुरू हो, तो शास्त्रों में बताए गए स्नान मंत्र का आप जाप कर सकते हैं।