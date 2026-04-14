सुबह उठते ही जमीन पर पैर रखने से पहले क्यों छूते हैं धरती मां? जानें इसके पीछे का गहरा रहस्य

Bhumi Sparsha Mantra: आज की भागदौड़ भरी लाइफ में लोग इतनी जल्दी में रहते हैं कि सुबह आंख खुलते ही लगभग सभी का ध्यान सीधा फोन या ऑफिस के काम पर चला जाता है। घर और ऑफिस के कामों को बैलेंस करने के चक्कर में लोग अक्सर उन छोटी-छोटी चीजों को भूल जाते हैं, जो उन्हें अंदर से सुकून देती हैं। इसके चलते कई बार ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ सही होने के बाद भी मन में वो शांति नहीं है या काम में वो पकड़ नहीं बन पा रही है। ऐसे में अगर आप भी कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो बड़े-बुजुर्गों द्वारा बताई गई भूमि स्पर्श की एक छोटी सी आदत आपके पूरे दिन को बदल सकती है। आइए, आज के इस लेख में जानते हैं कि धरती मां का शुक्रिया कैसे किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं।