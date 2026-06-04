SRS Report: भारत में अकेले जिंदगी गुजार रहीं महिलाओं की संख्या पुरुषों से ढाई गुना ज्यादा, जानें क्या हैं आंकड़े

Marital Status Statistics in India: देश में बिना जीवनसाथी के अकेले रहने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ढाई गुना अधिक हो गई है। हाल ही में जारी हुई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (Sample Registration System 2024) की सांख्यिकीय रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार, देश में तलाक (Divorce), अलगाव (Separation) या जीवनसाथी की मृत्यु के बाद अकेले रह रहे लोगों में महिलाओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। भागदौड़ भरी जिंदगी और बदलते सामाजिक परिवेश के बीच इस रिपोर्ट ने देश में वैवाहिक स्थिति और अकेले रह रहे लोगों के सामाजिक ताने-बाने पर एक नई बहस छेड़ दी है।